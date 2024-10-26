Власти Минска хотят построить третье транспортное кольцо МКАД-3

Тем временем СК расследует гибель семьи из трех человек в ДТП под Глубоким 25 октября: «Муж умер на месте, жена и их дочка — в больнице». Ранее «Комсомолка» сообщала о ДТП под Глубоким, где столкнулись кроссовер DS 7 и Opel Vectra, и один из водителей погиб на месте.