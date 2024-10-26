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Власти Минска хотят построить третье транспортное кольцо МКАД-3

В Минске может появиться третье транспортное кольцо — МКАД-3.

Источник: Комсомольская правда

Минские власти планируют построить третье транспортное кольцо. Об этом рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В частности, на заседании рабочей группы по развитию Минской кольцевой автомобильной дороги накануне рассматривали вопрос дальнейшего развития улично-дорожной сети города Минска, в том числе формирование третьего транспортного кольца (МКАД).

Как отметили в столичном управлении Госавтоинспекции, заседание проходило при участии правоохранителей, местных властей, городских предприятий и служб, которые вовлечены в развитие Минской кольцевой автомобильной дороги.

Также начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома представил к рассмотрению вопрос реализации экспериментальных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и пропускной способности МКАД.

А еще в Минске проверяют систему фиксации проезда на красный сигнал светофора: «Можно выявлять бесправников и пьяных водителей».

Тем временем СК расследует гибель семьи из трех человек в ДТП под Глубоким 25 октября: «Муж умер на месте, жена и их дочка — в больнице». Ранее «Комсомолка» сообщала о ДТП под Глубоким, где столкнулись кроссовер DS 7 и Opel Vectra, и один из водителей погиб на месте.