Дефицит госбюджета Молдовы за январь-сентябрь превысил 7 миллиардов леев

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Министерство финансов Молдовы представило данные об исполнении государственного бюджета страны за девять месяцев года. Так, общие доходы казны в январе-сентябре составили около 49,4 миллиарда леев.
Поступления от доходов, администрируемых Государственной налоговой службой, на 30 сентября составили 21,6 миллиарда леев, а от доходов, администрируемых Таможенной службой, — 27,8 миллиарда леев.
По данным Минфина, расходы государственного бюджета составили чуть более 56,8 миллиарда леев. Это на 2,3%, или на 1,3 миллиарда леев больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.
Исполнение государственного бюджета на конец сентября текущего года завершилось с дефицитом около 7,5 миллиарда леев, уточнили в Министерстве финансов. Отметим, что на 31 августа дефицит составлял более 8 миллиардов леев.