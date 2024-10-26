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От идеи строительства АЭС в Новочеркасске отказались

Строительство АЭС в Новочеркасске исключили из Генсхемы объектов энергетики до 2042 года.

Источник: Комсомольская правда

В городе Новочеркасске Ростовской области не будут строить атомную электростанцию. Это следует из окончательного варианта генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года в стране.

Из документа исключили, в том числе, строительство АЭС в Новочеркасске.

Напомним, что изначально предполагалось возвести в городе два атомных реактора мощностью по 1200 МВт каждый. Первый планировали сдать к 2036 году, второй — к 2038 году.

Сейчас в Ростовской области действует АЭС в городе Волгодонске. В ней расположены четыре энергоблока общей мощностью 4071 МВт.

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