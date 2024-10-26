Олбани
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 10 миллионов тонн зерна с учетом рапса намолотили в Беларуси

Задача поставлена — задача выполнена. В стране намолотили более 10 миллионов тонн зерна с учетом рапса.

Источник: AP 2024

Задают темп аграрии центрального региона. В общую копилку положили почти 2 миллиона 750 тысяч тонн. Следом — Гродненская и Брестская области. Сельхозпроизводители каждой намолотили больше двух миллионов тонн. Стараются не отставать в Могилевской, Гомельской и Витебской областях, правда, пока на три региона порядка трех миллионов тонн.

Планку в 10 миллионов поставил Президент. Это тот минимум, который каждый год должна собирать страна для обеспечения собственной продбезопасности и стабильного экспорта.

Работают аграрии и с другими культурами. Сахарной свеклы собрано почти 3 миллиона 600 тысяч тонн. План по травяным кормам практически выполнен — заготовлено больше девяти миллионов тонн.

сельское хозяйство