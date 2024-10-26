Более 10 миллионов тонн зерна с учетом рапса намолотили в Беларуси

Задают темп аграрии центрального региона. В общую копилку положили почти 2 миллиона 750 тысяч тонн. Следом — Гродненская и Брестская области. Сельхозпроизводители каждой намолотили больше двух миллионов тонн. Стараются не отставать в Могилевской, Гомельской и Витебской областях, правда, пока на три региона порядка трех миллионов тонн.