Более 10 миллионов тонн зерна с учетом рапса намолотили в Беларуси

Задают темп аграрии центрального региона. В общую копилку положили почти 2 миллиона 750 тысяч тонн. Следом — Гродненская и Брестская области. Сельхозпроизводители каждой намолотили больше двух миллионов тонн. Стараются не отставать в Могилевской, Гомельской и Витебской областях, правда, пока на три региона порядка трех миллионов тонн.
Планку в 10 миллионов поставил Президент. Это тот минимум, который каждый год должна собирать страна для обеспечения собственной продбезопасности и стабильного экспорта.
Работают аграрии и с другими культурами. Сахарной свеклы собрано почти 3 миллиона 600 тысяч тонн. План по травяным кормам практически выполнен — заготовлено больше девяти миллионов тонн.