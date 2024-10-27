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Нацбанк Беларуси сохранил курс доллара и курс евро на 27 октября

Национальный банк Беларуси оставил курс доллара, курс евро и российского рубля на 27 октября 2024, воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке озвучили курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 27 октября 2024 года, воскресенье. Так, курс евро, курс доллара и курс российского рубля оставлены без изменений на воскресенье.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В итоге, на воскресенье, 27 октября, Нацбанком обнародованы следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,2994 белорусского рубля, 1 евро — 3,5625 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4255 белорусского рубля.

В сравнении с валютными курсами, которые действовали в пятницу, 25 октября, и в субботу, 26 октября, курс евро, курс доллара и курс российского рубля сохранены.

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