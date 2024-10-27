Сергей Кравчук: Грузовой и общественный транспорт являются важнейшим звеном экономики

Также мэр отметил — этот день — замечательный шанс поздравить и выразить благодарность всем вам: водителям, диспетчерам, инженерам, работникам транспортных предприятий — тем, кто обеспечивает нашу мобильность и комфорт, круглосуточно доставляет грузы, перевозит пассажиров и делает это с высоким уровнем профессионализма.

В Хабаровске в этой сфере трудятся свыше 23 тысяч человек.

Объем выручки предприятий превышает 90 миллиардов рублей в год, в данной отрасли насчитывается около 300 организаций. Ежегодно перевозится более 10,5 миллионов тонн грузов, по городским маршрутам — свыше 60 миллионов пассажиров.

В это непростое время власти города вместе с бизнесом продолжают обновление транспорта. С начала года транспортные компании приобрели 41 автобус для городских маршрутов. До конца года планируется получение дополнительных 30 газомоторных автобусов из Китая. Инвестиции частных перевозчиков в обновление транспорта за период с 2022 по 2024 годы превысили 1,2 миллиарда рублей.