Сергей Кравчук: Грузовой и общественный транспорт являются важнейшим звеном экономики

Грузовой и общественный пассажирский транспорт являются важнейшим звеном экономики, обеспечивая деятельность любого динамично развивающегося города— отметил в своем поздралении мэр краевого центра, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Также мэр отметил — этот день — замечательный шанс поздравить и выразить благодарность всем вам: водителям, диспетчерам, инженерам, работникам транспортных предприятий — тем, кто обеспечивает нашу мобильность и комфорт, круглосуточно доставляет грузы, перевозит пассажиров и делает это с высоким уровнем профессионализма.
В Хабаровске в этой сфере трудятся свыше 23 тысяч человек.
Объем выручки предприятий превышает 90 миллиардов рублей в год, в данной отрасли насчитывается около 300 организаций. Ежегодно перевозится более 10,5 миллионов тонн грузов, по городским маршрутам — свыше 60 миллионов пассажиров.
Администрацией города Хабаровска благодаря финансовой поддержке Правительства России и Хабаровского края закупаются новые трамваи и троллейбусы.
С 2022 года приобретено 17 новых троллейбусов; в текущем году добавлено еще 16 троллейбусов и 10 трамваев на общую сумму в 1,4 миллиарда рублей.
Дорогие транспортники! Ваша работа требует полной самоотдачи, высокой концентрации, профессионального мастерства, отточенного до совершенства.
Ваш опыт, особенно от ветеранов, посвятивших лучшие годы жизни этой профессии, бесценен для решения задач. Уважаемые ветераны, хочу выразить вам особую признательность. Ваша мудрость и знания являются образцом для молодого поколения специалистов.
Уважаемые работники и дорогие ветераны автомобильного и городского пассажирского транспорта!
Благодарю вас за ваш тяжелый и добросовестный труд, за ваш вклад в развитие нашего города.
Особую благодарность выражаю за ваше участие и личный вклад в поддержку военных — участников специальной операции.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе, а также зеленого света на всех жизненных перепутьях, — так говорится в обращении.
В решении задач неоценим опыт ветеранов, отдавших любимой профессии лучшие годы жизни. В связи с чем, уважаемые ветераны, хочется выразить вам особую признательность. Ваши знания, мудрость и мастерство являются примером для молодого поколения автомобилистов.
Уважаемые работники и дорогие ветераны автомобильного и городского пассажирского транспорта!
Благодарю вас за ваш нелегкий и добросовестный труд, за вклад в развитие нашего города.
Особая благодарность за неравнодушие и личный вклад в поддержку военнослужащих — участников специальной военной операции.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, профессиональных успехов, зеленого света на всех жизненных перекрестках", — говорится в обращении.