Доцент Иванова-Швец: с ноября пенсионеры старше 80 лет получат прибавку

С ноября некоторые пенсионеры получат доплаты к пенсиям, сообщила агентству «Прайм» Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Доплаты предусмотрены для тех, кто в октябре достиг 80-летнего возраста, а также для пенсионеров-инвалидов из 1 группы: вместо одной фиксированной части страховой пенсии они будут получать две.
Прибавка положена также пенсионерам, которые ранее обращались в Социальный фонд для перерасчета выплат. Кроме того, с ноября будет пересчитан размер доплаты для военнослужащих летных экипажей гражданской авиации и производителей различных категорий угольной промышленности.
Экономисты пояснили, что размер доплаты для каждого пенсионера рассчитывается индивидуально и зависит от таких факторов, как стаж работы и размер заработной платы.
Между тем президент РФ Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок расчета пенсий военным и сотрудникам силовых ведомств.