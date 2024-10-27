Олбани
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доцент Иванова-Швец: с ноября пенсионеры старше 80 лет получат прибавку

Прибавку получат и пенсионеры, которые обращались ранее в Социальный фонд за перерасчетом.

Источник: Аргументы и факты

С ноября некоторые пенсионеры получат доплаты к пенсиям, сообщила агентству «Прайм» Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Доплаты предусмотрены для тех, кто в октябре достиг 80-летнего возраста, а также для пенсионеров-инвалидов из 1 группы: вместо одной фиксированной части страховой пенсии они будут получать две.

Прибавка положена также пенсионерам, которые ранее обращались в Социальный фонд для перерасчета выплат. Кроме того, с ноября будет пересчитан размер доплаты для военнослужащих летных экипажей гражданской авиации и производителей различных категорий угольной промышленности.

Экономисты пояснили, что размер доплаты для каждого пенсионера рассчитывается индивидуально и зависит от таких факторов, как стаж работы и размер заработной платы.

Между тем президент РФ Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок расчета пенсий военным и сотрудникам силовых ведомств.