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Хабаровские застройщики не спешат подключаться к новой тепломагистрали

Губернатор Дмитрий Демешин предложил активнее поработать с инвесторами.

Источник: Правительство Хабаровского края

Строительные компании, которые возводят многоэтажки в микрорайоне Ореховая сопка в северной части Хабаровска, не очень активно готовы подключаться к будущей тепломагистрали ТМ-35. Её на условиях самой крупной в регионе тепловой концессии стоимостью 5,5 млрд рублей строят в Краснофлотском районе. Как отметил посетивший объект губернатор Дмитрий Демешин, заявок на присоединение к магистрали пока недостаточно, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Естественным конкурентом тепломагистрали стал газ. Новостройки подключают к котельным на голубом топливе.

— Мы же можем с застройщиками поработать, чтобы они ушли с газового оборудования сюда, на теплоцентраль, — заявил губернатор Дмитрий Демешин.

Рассматривается вопрос о перспективной передачи одной из уже работающих в микрорайоне газовых котельных в Вяземский район. Там с учётом газификации потребность в ней выше.

Построить ТМ-35 рабочие должны уже к концу этого года. Её подключение запланировано на межотопительный период. Длина новой тепломагистрали превысит 10 км от ТЭЦ-3 до улицы Бондаря.

ТМ-35 позволит обеспечить теплом более 30 тысяч семей.

ЖКХ