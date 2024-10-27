Хабаровские застройщики не спешат подключаться к новой тепломагистрали

Строительные компании, которые возводят многоэтажки в микрорайоне Ореховая сопка в северной части Хабаровска, не очень активно готовы подключаться к будущей тепломагистрали ТМ-35. Её на условиях самой крупной в регионе тепловой концессии стоимостью 5,5 млрд рублей строят в Краснофлотском районе. Как отметил посетивший объект губернатор Дмитрий Демешин, заявок на присоединение к магистрали пока недостаточно, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».