Хабаровские застройщики не спешат подключаться к новой тепломагистрали

Строительные компании, которые возводят многоэтажки в микрорайоне Ореховая сопка в северной части Хабаровска, не очень активно готовы подключаться к будущей тепломагистрали ТМ-35. Её на условиях самой крупной в регионе тепловой концессии стоимостью 5,5 млрд рублей строят в Краснофлотском районе. Как отметил посетивший объект губернатор Дмитрий Демешин, заявок на присоединение к магистрали пока недостаточно, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Естественным конкурентом тепломагистрали стал газ. Новостройки подключают к котельным на голубом топливе.
— Мы же можем с застройщиками поработать, чтобы они ушли с газового оборудования сюда, на теплоцентраль, — заявил губернатор Дмитрий Демешин.
Рассматривается вопрос о перспективной передачи одной из уже работающих в микрорайоне газовых котельных в Вяземский район. Там с учётом газификации потребность в ней выше.
Построить ТМ-35 рабочие должны уже к концу этого года. Её подключение запланировано на межотопительный период. Длина новой тепломагистрали превысит 10 км от ТЭЦ-3 до улицы Бондаря.
ТМ-35 позволит обеспечить теплом более 30 тысяч семей.