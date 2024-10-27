В России может прекратиться продажа жилья на вторичном рынке — эксперт

Об этом заявил девелопер Владимир Щекин, сообщает ИА DEITA.RU.
По его словам, уже в самое ближайшее время в стране может прекратиться продажа жилья на вторичном рынке из-за того, что оформление ипотеки на такие объекты в банках станет фактически недоступной опцией для подавляющего числа потенциальных покупателей.
Иными словами, на рынке просто не останется людей, которые готовы заключать кредитный договор на приобретение квадратных метров на «вторичке» под такие высокие проценты — в интервале от 20% до 25% годовых, сопряжённые с огромной переплатой по ипотеке.
По этой причине, как полагает эксперт, на смену продажам жилья на вторичном рынке может прийти обмен с доплатой. Собственники будут разменивать свои старые квартиры на новые, оформляя кредит лишь на сумму разницы между стоимостью одного и другого объекта.
«При такой схеме россияне будут занимать у банков крайне ограниченный объём денег», — пояснил застройщик в комментарии порталу «Банки.ру».