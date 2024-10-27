Дорожный ремонт завершился в Хабаровском районе

В пригороде Хабаровска завершился ремонт дорог в сезоне этого года по национальному проекту БКД. Он инициирован президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на информацию регионального Минтранса, в муниципалитете рабочие привели в порядок больше 10,5 км автотрасс в 18 населённых пунктах.
План ремонта верстался исходя из мнения местных жителей, что именно нужно починить в первую очередь. Все ремонтируемые участки были включены в созданный по поручению губернатора Дмитрия Демешина Атлас проблемных объектов Хабаровского края.
— Самыми протяжёнными отремонтированными объектами стали ул. Центральная в Малиновке, ул. Новая в Мирном, ул. Амурская в Корсаково-1, ул. Якутская в Бычихе, ул. Юбилейная в Рощино и ул. Садовая в Ильинке. На их долю приходится половина от всех работ по нацпроекту в 2024 году, — отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
Накануне качество ремонта проверили общественники. Они оценили работы на улице Комсомольской в Некрасовке. Там уложен новый асфальт, обновлён бордюрный камень, выполнена замена основания дороги, установлена система водоотведения.
— Безусловно, ремонт этой дороги повысит качество жизни населения, так как обеспечивает проезд к важным социальным объектам — школе № 1, детскому дому, почте и банковскому отделению. Отдельно хочу остановить внимание на плановом обновлении дорожной разметки, знаков и своевременной расчистке дренажной системы, — прокомментировал заместитель председателя общественного совета при региональном Минтрансе Максим Кузема.
Напомним, основные работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» завершаются также в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В следующем году помимо этих агломераций к БКД подключатся Амурск и Советская Гавань.