Дорожный ремонт завершился в Хабаровском районе

— Самыми протяжёнными отремонтированными объектами стали ул. Центральная в Малиновке, ул. Новая в Мирном, ул. Амурская в Корсаково-1, ул. Якутская в Бычихе, ул. Юбилейная в Рощино и ул. Садовая в Ильинке. На их долю приходится половина от всех работ по нацпроекту в 2024 году, — отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.