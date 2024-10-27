У железнодорожного вокзала Красноярска готовят площадку под строительство метро

В Красноярске площадь у железнодорожного вокзала огородили для строительства метро. Уже на следующей неделе здесь начнутся работы по переносу инженерных сетей, контактной сети троллейбусов и демонтажу благоустройства.
Как сообщили в краевом правительстве, для удобства гостей и жителей города специалисты построят временную дорогу. Скульптуру «Герб города» сохранят и полностью восстановят после окончания всех работ. Будущая станция метро будет называться «Вокзальная».
Напомним, что первая ветка красноярской подземки должна заработать в 2026 году. Она будет идти от улицы Высотной до Шахтеров.