Аэропорт Челябинска с 27 октября перешел на зимнее расписание

В этот период сохранятся ежедневные вылеты из Челябинска в Москву и Санкт-Петербург.
Также будут доступны прямые авиарейсы в Казань, Норильск, Волгоград, Самару, Махачкалу, Нижневартовск, Сургут, Ханты-Мансийск, Новосибирск, Красноярск и Калининград.
Из южных направлений в расписании остаются полеты в Сочи и Минеральные Воды.
В зимний период челябинцы также смогут улететь в Таджикистан, Кыргызстан, Армению и Беларусь.
Доступными останутся 24 прямых рейса в 22 города России и зарубежья, сообщает пресс-служба воздушной гавани.