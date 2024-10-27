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Аэропорт Челябинска с 27 октября перешел на зимнее расписание

Международный аэропорт имени Игоря Курчатова (Челябинск) с 27 октября перешел на зимнее расписание, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА Новости

В этот период сохранятся ежедневные вылеты из Челябинска в Москву и Санкт-Петербург.

Также будут доступны прямые авиарейсы в Казань, Норильск, Волгоград, Самару, Махачкалу, Нижневартовск, Сургут, Ханты-Мансийск, Новосибирск, Красноярск и Калининград.

Из южных направлений в расписании остаются полеты в Сочи и Минеральные Воды.

В зимний период челябинцы также смогут улететь в Таджикистан, Кыргызстан, Армению и Беларусь.

Доступными останутся 24 прямых рейса в 22 города России и зарубежья, сообщает пресс-служба воздушной гавани.