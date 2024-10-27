В Челябинске на предстоящей неделе подорожает проезд еще в пяти маршрутках

Напомним, с 15 октября в общественном транспорте Челябинска, Копейска и Сосновского района проезд по банковской карте подорожал с 29 до 37 рублей, при оплате наличными — с 35 до 43 рублей; по транспортной карте повышение цены составило 6 рублей, до 34 рублей. Льготный проезд проиндексирован на 3 рубля, до 17.