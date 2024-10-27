В Челябинске на предстоящей неделе подорожает проезд еще в пяти маршрутках

Это следует из данных областного министерства дорожного хозяйства.
Ранее сообщалось, что перевозчики на нерегулируемых маршрутах Челябинска, Копейска и Сосновского района после 21 октября начали повышать стоимость проезда.
На маршрутах Челябинска № 86 (с 27 октября), № 66 и 24 (с 28 октября), № 50 (с 29 октября), № 53 (с 30 октября), № 10 (с 1 ноября) стоимость проезда увеличивается с 33 до 40 рублей.
Причинами увеличения тарифов перевозчики назвали рост цен на подвижной состав, топливо, техническое обслуживание, страхование, а также необходимость повышения заработной платы водителям автобусов.
Напомним, с 15 октября в общественном транспорте Челябинска, Копейска и Сосновского района проезд по банковской карте подорожал с 29 до 37 рублей, при оплате наличными — с 35 до 43 рублей; по транспортной карте повышение цены составило 6 рублей, до 34 рублей. Льготный проезд проиндексирован на 3 рубля, до 17.