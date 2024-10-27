Цены взлетят на 30% — какие продукты резко подорожают до конца года

Об этом заявил экономист Игорь Абакумов, сообщает ИА DEITA.RU.
По его словам, именно из-за нехватки данного продукта и увеличения себестоимости его производства, до конца текущего года на прилавках российских магазинов резко вырастут цены на всю широкую линейку молочной продукции.
Как полагает эксперт, подорожание составит от 30% до 50% от нынешней стоимости молока и произведённых из него продуктов. Тренд на подорожание «молочки» подтверждают данные Росстата: с начала 2024 года сливочное масло прибавило в цене более чем 14%, питьевое стерилизованное молоко — 9%, сметана — 7%, творог — 4%.
Данная инерция роста сохраняется и сегодня, отметил экономист. Дефицит молока в России обостряется ещё и тем, что некоторые молочные продукты экспортируют за рубеж, пишет «Московский комсомолец». Кроме этого, на 30% подорожала логистика, на 20% — упаковка, плюс от фермеров требуют существенного повышения зарплаты наёмным работникам.
Суммируя все обозначенные факторы, специалист пришёл к выводу, что россиянам стоит ожидать до конца текущего года резкий рост цен на молочные продукты. Согласно прогнозу экономиста, своего пика подорожание «молочки» может достичь как раз к Новому году. К этому моменту ценник повысится на те самые 30%, полагает Абакумов.