Цены взлетят на 30% — какие продукты резко подорожают до конца года

Суммируя все обозначенные факторы, специалист пришёл к выводу, что россиянам стоит ожидать до конца текущего года резкий рост цен на молочные продукты. Согласно прогнозу экономиста, своего пика подорожание «молочки» может достичь как раз к Новому году. К этому моменту ценник повысится на те самые 30%, полагает Абакумов.