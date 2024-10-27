Осторожно, мошенники: Почта Молдовы предупреждает граждан Молдовы об увеличении числа фальшивых СМС по поводу посылок

«Почта Молдовы» предупреждает о росте случаев SMS-мошенничества.
«Почта Молдовы» фиксирует рост числа атак «smishing» — SMS-сообщений, которые мошенники используют для выманивания конфиденциальных данных. Под видом посланий из почтовых отделений злоумышленники перенаправляют пользователей на фейковые сайты.
Граждан призывают не переходить по подозрительным ссылкам, не предоставлять персональные данные и не оплачивать запрашиваемые суммы. Проверяйте источник сообщений только на официальной странице «Почта Молдовы».
Советы по кибербезопасности:
— Будьте внимательны к подозрительным сообщениям; -
— Не переходите по ссылкам и не скачивайте файлы из подозрительных сообщений;-
— Проверяйте источник сообщений только на официальной странице отправителя или обращайтесь в законную организацию;
-Не отправляйте конфиденциальную информацию по SMS.
Если вы стали жертвой атаки:
— Заблокируйте номер телефона, с которого вы получили сообщение;
— Немедленно сообщите в свой банк, если вы ввели свои банковские реквизиты;
— Контролируйте банковские счета;
— Смените пароли для входа в аккаунт.
Для подтверждения подлинности сообщений следует обращаться в службу поддержки клиентов по телефону 1310 или по номеру 022 27−00−44.