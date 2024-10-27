Национальный аэропорт Минск переходит на зимнее расписание

При этом с 27 октября авиакомпания «Азимут», выполняющая рейсы по маршруту Минеральные Воды — Минск, добавит еще один. Теперь самолеты будут летать между городами не только по субботам, но и по вторникам. Время в пути составляет четыре часа. Прямое авиасообщение из Минвод в белорусскую столицу возобновилось после двухлетнего перерыва в январе 2024 года.