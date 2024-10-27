МИНСК, 27 окт — Sputnik. Национальный аэропорт Минск переходит на зимнее расписание полетов с воскресенья 27 октября, сообщает Sputnik.
Некоторые авиакомпании в зимний период вовсе приостанавливают полетную программу. Например, российский лоукостер «Победа» не будет летать в Минск из Москвы и Санкт-Петербурга до марта 2025 года.
Белорусский авиаперевозчик «Белавиа» в свою очередь приостанавливает рейсы в Махачкалу, а также в Мурманск, которые являются сезонными направлениями.
При этом с 27 октября авиакомпания «Азимут», выполняющая рейсы по маршруту Минеральные Воды — Минск, добавит еще один. Теперь самолеты будут летать между городами не только по субботам, но и по вторникам. Время в пути составляет четыре часа. Прямое авиасообщение из Минвод в белорусскую столицу возобновилось после двухлетнего перерыва в январе 2024 года.
Пресс-служба минского аэропорта ранее сообщила, что воздушная гавань завершила плановую ежегодную подготовку к работе в осенне-зимний период 2024—2025 годов.
Специалисты провели сезонное и техническое обслуживание транспортных средств, спецмашин, средств перронной механизации, средств наземного обслуживания воздушных судов. Подготовлен достаточный запас противообледенительных жидкостей и реагентов для обработки летного поля.