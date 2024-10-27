«Белавиа» увеличивает количество рейсов в Москву из областных аэропортов

Из Гомеля в Москву рейсы станут ежедневными: по вторникам и пятницам — во Внуково, в остальные дни — в Шереметьево. В декабре прошлого года «Белавиа» уже увеличивала количество рейсов из юго-восточного областного центра в столицу РФ: сначала было три вылета в неделю, потом стало пять.