«Белавиа» увеличивает количество рейсов в Москву из областных аэропортов

МИНСК, 27 окт — Sputnik. «Белавиа» с 27 октября переходит на зимнее расписание и увеличивает число рейсов из Гомеля и Бреста в Москву.
Из Бреста самолеты теперь будут летать в Шереметьево четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям.
Из Гомеля в Москву рейсы станут ежедневными: по вторникам и пятницам — во Внуково, в остальные дни — в Шереметьево. В декабре прошлого года «Белавиа» уже увеличивала количество рейсов из юго-восточного областного центра в столицу РФ: сначала было три вылета в неделю, потом стало пять.
Белорусский авиаперевозчик запустил маршрут из Гомеля в Москву 29 октября 2023 года.
Из Бреста в российскую столицу самолеты возобновили полеты спустя 30 лет в апреле 2024 года.
Маршрут Брест — Москва наиболее востребован среди украинских граждан, которые хотят попасть в РФ через Беларусь. Ранее для этого у них было несколько вариантов, а теперь они могут прибыть в Россию фактически только через этот аэропорт.