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«Белавиа» увеличивает количество рейсов в Москву из областных аэропортов

Регулярные рейсы из Гомеля в российскую столицу выполняются с октября 2023 года, из Бреста — с апреля 2024-го.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 окт — Sputnik. «Белавиа» с 27 октября переходит на зимнее расписание и увеличивает число рейсов из Гомеля и Бреста в Москву.

Из Бреста самолеты теперь будут летать в Шереметьево четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям.

Из Гомеля в Москву рейсы станут ежедневными: по вторникам и пятницам — во Внуково, в остальные дни — в Шереметьево. В декабре прошлого года «Белавиа» уже увеличивала количество рейсов из юго-восточного областного центра в столицу РФ: сначала было три вылета в неделю, потом стало пять.

Белорусский авиаперевозчик запустил маршрут из Гомеля в Москву 29 октября 2023 года.

Из Бреста в российскую столицу самолеты возобновили полеты спустя 30 лет в апреле 2024 года.

Маршрут Брест — Москва наиболее востребован среди украинских граждан, которые хотят попасть в РФ через Беларусь. Ранее для этого у них было несколько вариантов, а теперь они могут прибыть в Россию фактически только через этот аэропорт.