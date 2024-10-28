Нацбанк Беларуси повысил евро и опустил доллар на 28 октября после выходных

В соотношении с валютными курсами, действовавшими в пятницу, 25 октября, а также на выходных, в субботу и воскресенье, 26 и 27 октября, курс евро подрос, а курс доллара и курс российского рубля упали. Сильнее всего изменился курс европейской валюты после выходных.