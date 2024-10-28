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Нацбанк Беларуси повысил евро и опустил доллар на 28 октября после выходных

Национальный банк Беларуси повысил курс евро, но понизил курс доллара и курс российского рубля на 28 октября 2024, понедельник.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке изменили курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 28 октября 2024 года, понедельник. В частности, курс евро подрос, а курс доллара и курс российского, наоборот, снизились после выходных.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на понедельник, 28 октября, Нацбанк озвучил новые курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,2965 белорусского рубля, 1 евро — 3,5678 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4246 белорусского рубля.

В соотношении с валютными курсами, действовавшими в пятницу, 25 октября, а также на выходных, в субботу и воскресенье, 26 и 27 октября, курс евро подрос, а курс доллара и курс российского рубля упали. Сильнее всего изменился курс европейской валюты после выходных.

В денежном выражении на 28 октября, понедельник, курсы валют изменены так: курс 1 доллара США потерял 0,0029 белрубля, курс 1 евро потяжелел на 0,0053 белрубля, а курс 100 российских рублей снижен на 0,0009 белрубля.

А еще гомельчанин потерял трехкомнатную квартиру, когда ответил на звонок мошенников.