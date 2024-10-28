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В Ужгороде на западе Украины прохожий бросил военного через плечо и скрылся

Мужчина в военной форме, предположительно, был сотрудником ТЦК.

Источник: Аргументы и факты

В Ужгороде на западе Украины произошел инцидент, в ходе которого мужчина резко бросил человека в военной форме через плечо на землю, после чего быстро скрылся.

Видео распространил Telegram-канал «Страна.ua».

В местных сообществах пользователи предположили, что человек в форме может быть сотрудником территориального центра комплектования (ТЦК). По записям видно, как после падения пострадавший встает и пытается догнать обидчика, но теряет равновесие и падает.

Ранее сообщалось, как на западе Украины, в городе Ровно, военнообязанный гражданин скончался в областной клинике после посещения воинской части. Его родственница утверждает, что мужчину убили.