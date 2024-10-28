Живой краб из Хабаровского края впервые в этом году отправлен в Японию

В Хабаровском крае 24 октября на Морском пункте пропуска «Ванино» в Хабаровском крае было оформлено 15,5 тонны живого краба стригуна-опилио и 9,2 тонны волосатого четырехугольного краба. Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора впервые в 2024 году провело ветеринарный контроль продукции водных биоресурсов, отправляемой на экспорт: груз предназначен для экспорта в Японию, сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.