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Живой краб из Хабаровского края впервые в этом году отправлен в Японию

В Хабаровском крае проверку прошли 24,7 тонны крабов, отправленных в Японию.

Источник: Соцсети

В Хабаровском крае 24 октября на Морском пункте пропуска «Ванино» в Хабаровском крае было оформлено 15,5 тонны живого краба стригуна-опилио и 9,2 тонны волосатого четырехугольного краба. Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора впервые в 2024 году провело ветеринарный контроль продукции водных биоресурсов, отправляемой на экспорт: груз предназначен для экспорта в Японию, сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Экспортные партии подготовлены предприятием из Хабаровского края, которое занимается добычей, переработкой и транспортировкой гидробионтов. В ходе ветеринарного контроля нарушений выявлено не было, и на продукцию был выдан экспортный ветеринарный сертификат формы 5i.

Живой краб из Хабаровского края стабильно востребован на азиатских рынках. Ранее, в сентябре, 9 тонн камчатского краба из региона были отправлены в Китай.