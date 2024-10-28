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В Челябинске немного подросли цены на вторичное жилье

Представлен октябрьский срез цен на вторичную недвижимость на крупнейших региональных рынках.

Ценовая раскладка опубликована «Коммерсантом». В Челябинске цены на вторичное жилье в октябре достигли среднего уровня в 104,3 тыс. рублей за один квадратный метр. За последний месяц стоимость квадратного метра подросла на 300 рублей (плюс 0,3%), а за год — почти на 13 тыс. рублей (плюс 14%).

Несмотря на рост цен, челябинская «вторичка» остается одной из самых дешевых среди крупнейших региональных рынков. Дешевле «подержанное» жилье можно найти лишь в Волгограде, в остальных российских мегаполисах оно дороже. Так, например, в Екатеринбурге «вторичный» квадрат стоит в среднем 135,4 тыс. рублей, а в Уфе — 123,2 тыс. рублей.

экономика
недвижимость