В Челябинске немного подросли цены на вторичное жилье

Ценовая раскладка опубликована «Коммерсантом». В Челябинске цены на вторичное жилье в октябре достигли среднего уровня в 104,3 тыс. рублей за один квадратный метр. За последний месяц стоимость квадратного метра подросла на 300 рублей (плюс 0,3%), а за год — почти на 13 тыс. рублей (плюс 14%).