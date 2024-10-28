Жители Башкирии смогут проголосовать за символы для новой банкноты

При Банке России был создан Консультативный совет по банкнотам. Он рассмотрит предложения экспертной группы и составит список достопримечательностей ПФО, которые могут украсить новую купюру. При отборе памятников и сооружений будут учитываться их культурная и историческая ценность, узнаваемость и популярность. Далее специалисты проанализируют, насколько гармонично предложенные объекты можно расположить на ограниченном пространстве банкноты. Планируется, что в конце ноября на открытом заседании члены совета представят окончательный список символов, затем его оценят жители страны.