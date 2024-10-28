Жители Башкирии смогут проголосовать за символы для новой банкноты

На голосование будут предложены достопримечательности, которые имеют наибольшую ценность не только для приволжских регионов, но и для России в целом.
Как сообщает ЦБ, в прошлом году выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей был приостановлен: некоторые изображения вызвали неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, банк принял решение изменить процедуру отбора символов для банкнот и сделать ее более открытой.
При Банке России был создан Консультативный совет по банкнотам. Он рассмотрит предложения экспертной группы и составит список достопримечательностей ПФО, которые могут украсить новую купюру. При отборе памятников и сооружений будут учитываться их культурная и историческая ценность, узнаваемость и популярность. Далее специалисты проанализируют, насколько гармонично предложенные объекты можно расположить на ограниченном пространстве банкноты. Планируется, что в конце ноября на открытом заседании члены совета представят окончательный список символов, затем его оценят жители страны.
Лицевая сторона купюры с видами Нижнего Новгорода останется прежней, выпуска 2023 года, голосование будет проходить только за изображения на оборотной стороне. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, художники Банка России и Гознака используют при разработке макета банкноты. Итоговый дизайн утвердит Совет директоров Банка России.