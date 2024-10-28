Центробанк готовит новые меры борьбы с инфляцией

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала, что сейчас происходит с российской экономикой, в частности с инфляцией, кредитными условиями и возможными рисками. Она указала, что уровень инфляции в текущем году превысит целевой показатель в два раза. В то же время, финансовый эксперт Михаил Беляев из Ассоциации развития финансовой грамотности в беседе с URA.RU отметил, что одних лишь мер по повышению ключевой ставки будет недостаточно для того, чтобы сдержать рост инфляции.