Центробанк готовит новые меры борьбы с инфляцией

Центральный банк России на заседании совета директоров, проведенном 25 октября, обсудил важные вопросы воздействия ключевой ставки на различные сектора экономики и необходимость применения новых регулятивных мер. ЦБ подчеркнул, что рост цен в стране является результатом дефицита предложения, и акцентировал внимание на адаптации инструментов монетарной политики для стабилизации ситуации.
«Мы получим раскручивающуюся спираль ажиотажного спроса, когда люди будут пытаться застраховаться от инфляционных потерь, покупая все, начиная от гречки и заканчивая квартирами», — уточнил текущие направления действий ЦБ зампред банка Алексей Заботкин. Его слова передает «Коммерсант». Это заявление подчеркивает серьезность ситуации с инфляцией и необходимость принятия дополнительных мер для контроля спроса и предложения на рынке.
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Сейчас ЦБ также затрагивает вопросы потенциального введения противорисковых ограничений в корпоративном секторе для предотвращения инфляционных рисков. Дебаты о том, какие инструменты будут наиболее эффективными и как они повлияют на экономическую ситуацию в стране, вероятно, продолжатся и в ближайшие месяцы.
Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала, что сейчас происходит с российской экономикой, в частности с инфляцией, кредитными условиями и возможными рисками. Она указала, что уровень инфляции в текущем году превысит целевой показатель в два раза. В то же время, финансовый эксперт Михаил Беляев из Ассоциации развития финансовой грамотности в беседе с URA.RU отметил, что одних лишь мер по повышению ключевой ставки будет недостаточно для того, чтобы сдержать рост инфляции.
По прогнозам замдиректора Института экономики, управления и права МГПУ Вадима Ковригина, в 2025 году ключевая ставка может достигнуть 25%. Эксперт подчеркнул, что при текущем уровне государственных расходов высокий уровень инфляции сохранится на длительный период, и сокращение ключевой ставки в ближайшее время не предвидится.