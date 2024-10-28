Первый вице-премьер Снопков отреагировал на улучшение прогноза Всемирного банка о ВВП Беларуси

Первый вице-премьер Николай Снопков в эфире «Беларусь 1» отреагировал на улучшение прогноза Всемирного банка о росте ВВП Беларуси.
В эфире телеканала отметили, что Всемирный банк повысил планку экономического развития Беларуси до 4% по итогам 2024 года, однако изначально по началу году показатель был один с небольшим. Первый вице-премьер отметил, что это классический жанр международных финансовых институтов.
— В конце 2023 года — начале 2024 года они пугают нас стагнацией, чуть ли не стагфляцией, снижением роста, снижением уровня жизни — классика, — уточнил Снопков.
Он обратил внимание на то, что потом, исходя из того, что они (речь идет про Всемирный банк) видят в реальности, пытаются сохранить свое лицо.
— На данный момент до конца года несложно просчитать, тем более что предыдущая оценка была на 1,5−1,7% ниже, где-то — 2,3−2,4%. И вдруг4%. Но не могут же они постоянно давать прогноз 1 или 1,5%, видя уже, что страна придет к 4 и выше, — заметил первый заместитель премьер-министра Беларуси.
Снопков добавил, что по этой причине они меняют свои показатели и показания для того, чтобы сохранить свое лицо, показать реальную картину, которую можно было бы показать уже в начале года, если они действительно считают по моделям, которым можно доверять.
— Если они показывают такую ситуацию (заниженную. — Ред.) в начале года по своим моделям, то можно ли им верить?
Первый вице-премьер высказал мнение, что все играют свою игру.
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