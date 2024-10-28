Первый вице-премьер Снопков отреагировал на улучшение прогноза Всемирного банка о ВВП Беларуси

— На данный момент до конца года несложно просчитать, тем более что предыдущая оценка была на 1,5−1,7% ниже, где-то — 2,3−2,4%. И вдруг4%. Но не могут же они постоянно давать прогноз 1 или 1,5%, видя уже, что страна придет к 4 и выше, — заметил первый заместитель премьер-министра Беларуси.