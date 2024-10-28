Первый вице-премьер назвал показатели, говорящие о хорошей работе экономики

Первый вице-премьер Николай Снопков в интервью телеканалу «Беларусь 1» назвал показатели, говорящие о хорошей работе экономики.
На вопрос о том, на какие показатели обращает внимание белорусское правительство для того, чтобы определить, как развивается экономика в стране, Снопков уточнил, что таких показателей излишние количество.
— Например, просроченная внешняя дебюторская задолженность растет, но и экспорт растет. И доля просроченной внешней дебюторской задолженности к экспорту не меняется.
По его словам, нельзя сказать, что уровень просроченной внешней дебюторской задолженности сейчас опасный. Он заметил, что он стандартный, нормальный, сложившийся, сказав, что в мире показатель до 4% является нормой.
Снопков добавил, что наиболее важными показателями развития экономики являются показатели платежного баланса.
— Наиболее важные показатели — это результирующие показатели всей экономической деятельности. Это счет текущих операций, на которые влияет сальдо, внешняя торговля, экспорт, импорт (плюс/минус).
Первый вице-премьер пояснил, что это капитальный счет, то есть это деньги в страну или же из страны.
— Инвестиции внешние к нам идут, нас финансирует мир или мы финансируем мир. По-простому говорить, это кошелек деятельности страны.
Также Снопков сказал, что безусловно, ВВП важен (рост/не рост), «зарплата, не зарплата». По его словам, важный показатели относительно заработной платы, потребительская корзина стомость. Также важно, сколько человек тратит, сколько пенсионер может себе купить сейчас на среднюю — пенсию и мог купить ранее.
— То есть все качественные показатели, связанные с жизнью человека, включая инфляцию, включая сезонные всплески цен, — обратил внимание первый вице-премьер.
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Тем временем первый вице-премьер Снопков отреагировал на улучшение прогноза Всемирного банка о ВВП Беларуси.