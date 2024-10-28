Первый вице-премьер назвал показатели, говорящие о хорошей работе экономики

Также Снопков сказал, что безусловно, ВВП важен (рост/не рост), «зарплата, не зарплата». По его словам, важный показатели относительно заработной платы, потребительская корзина стомость. Также важно, сколько человек тратит, сколько пенсионер может себе купить сейчас на среднюю — пенсию и мог купить ранее.