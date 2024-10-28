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В Красноярске за 120 млн рублей продают квартиру, где жили купцы и епископ

10-комнатная квартира расположена в историческом доме 1849 года постройки на проспекте Мира.

Источник: Reuters

В Красноярске выставили на продажу квартиру за 120 млн рублей. Объявление появилось на одном из сайтов по продаже недвижимости.

Престижная 10-комнатная квартира находится в доме купца С. Ф. Белова на пр. Мира 1849 года постройки. Она занимает весь второй и мансардный этажи. Здание находится под охраной государства.

В доме в разное время жили купцы, золотодобытчики, епископ Покровского собора. Теперь квартиру в этом доме может приобрести желающий за 120 млн рублей. Площадь квартиры — 500 кв. метров. Состоит она из семи независимых помещений.

Продавец утверждает, что можно добавить еще 120 кв. метров, если восстановить разрушенный в 1980-х годах флигель.

В объявлении говорится, что в квартире можно жить или использовать ее в коммерческих целях.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске выставили на продажу коттедж, в котором жил беглый бизнесмен Роман Гольдман.

недвижимость