Новосибирск обогнал Екатеринбург по стоимости проезда в метро

Данные о размере разового тарифа на проезд в этом виде общественного транспорта в российских городах опубликовала международная ассоциация «Метро». Как сообщается, лидерами по стоимости одной поездки являются метрополитены Москвы и Санкт-Петербурга — 70 рублей.