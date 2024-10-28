Новосибирск обогнал Екатеринбург по стоимости проезда в метро

Новосибирск впервые обошёл Екатеринбург по стоимости проезда в метрополитене. Об этом в понедельник, 28 октября сообщает пресс-служба новосибирской подземки.
Данные о размере разового тарифа на проезд в этом виде общественного транспорта в российских городах опубликовала международная ассоциация «Метро». Как сообщается, лидерами по стоимости одной поездки являются метрополитены Москвы и Санкт-Петербурга — 70 рублей.
На втором месте Казань — 42 рубля, на третьем Нижний Новгород — 40 рублей, на четвёртом Самара — 38 рублей.
Последнюю строчку в этом рейтинге долгое время занимал Новосибирск, однако после повышения стоимости проезда до 35 рублей мегаполис впервые обошёл Екатеринбург, где разовый тариф пока составляет 33 рубля.
«В Екатеринбурге метрополитен просит установить новый тариф в размере 39 рублей», — добавили в пресс-службе новосибирской подземки.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске заморозят до весны.