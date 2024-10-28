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Посещаемость торгцентров Сибири на 4% ниже прошлого года

С января по октябрь 2024 года показатель Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) крупных ТЦ Сибири оказался на 4% ниже аналогичного периода прошлого года.

По итогам первого полугодия 2024-го уровень посещаемости ТЦ в сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года был ниже лишь на 3%.

«Подобная ситуация во многом связана с ростом показателей в прошлом году при относительно стабильной посещаемости в текущем году», — отмечает руководитель направления исследований и консалтинга компании Focus Technologies Михаил Васильев.

Посещаемость торговых центров снижается на фоне отсутствия современной стратегии у моллов, которые не успевают быстро адаптироваться, нарастить социальную и развлекательную составляющую, обновить концепцию и дизайн, считает вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

Также на сокращение трафика влияет рост популярности маркетплейсов и розничных магазинов с сервисами доставки.

торговля