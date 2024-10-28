В Академгородке продаётся дом в стиле Гауди за 220 миллионов рублей

Дом разделен на три уровня: подземный «нулевой» этаж с 4 санузлами, мастерской, тремя жилыми комнатами, сауной, хамамом, зимним садом и оружейной комнатой; первый этаж, где расположены просторная кухня-столовая, гардероб, гостиная, прачечная, две жилые комнаты, ванная комната и три санузла; и второй этаж с ванной комнатой, двумя гостевыми комнатами, двумя санузлами, мастерской и спортзалом.