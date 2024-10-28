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В Академгородке продаётся дом в стиле Гауди за 220 миллионов рублей

Он построен в коттеджном поселке «Горки Академпарка».

В элитном коттеджном поселке «Горки Академпарка», всего в 7 километрах от Академгородка, выставлен на продажу необычный двухэтажный коттедж, внешне напоминающий творения знаменитого испанского архитектора Антонио Гауди. Об этом сообщает Atas.info.

За 220 миллионов рублей покупатель сможет стать владельцем «идеального загородного жилого дома», как заявлено в объявлении, общей площадью более 1000 квадратных метров.

Дом разделен на три уровня: подземный «нулевой» этаж с 4 санузлами, мастерской, тремя жилыми комнатами, сауной, хамамом, зимним садом и оружейной комнатой; первый этаж, где расположены просторная кухня-столовая, гардероб, гостиная, прачечная, две жилые комнаты, ванная комната и три санузла; и второй этаж с ванной комнатой, двумя гостевыми комнатами, двумя санузлами, мастерской и спортзалом.

По словам местного жителя Сергея, сам дом, несмотря на свой внушительный размер, сейчас не готов к заселению — внутри нет ни мебели, ни отделки. Хозяева, по предположению Сергея, проживают в большом одноэтажном флигеле, расположенном рядом с основным строением.

недвижимость