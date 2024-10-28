В ЕАБР рассказали, почему в Беларуси растут реальные зарплаты

По их оценкам, идет устойчивый рост вакансий. В сентябре 2024-го их стало на 21,6% больше, чем в сентябре 2023-го. При этом количество занятых в экономике сокращается. В августе этого года их стало на 0,8% меньше, чем было августе 2023-го. В то же время уровень безработицы снизился до 2,9%, обновив исторический минимум.