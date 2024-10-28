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В ЕАБР рассказали, почему в Беларуси растут реальные зарплаты

На динамику зарплат в Беларуси влияет ситуация на рынке труда. К такому выводу пришли аналитики Евразийского банка развития.

Источник: OL

По их оценкам, идет устойчивый рост вакансий. В сентябре 2024-го их стало на 21,6% больше, чем в сентябре 2023-го. При этом количество занятых в экономике сокращается. В августе этого года их стало на 0,8% меньше, чем было августе 2023-го. В то же время уровень безработицы снизился до 2,9%, обновив исторический минимум.

Также росту зарплат способствовало повышение базовой ставки у бюджетников с 1 сентября. Она стала равна 253 рублям. Изменения в зарплате затронули более 800 тыс. бюджетников.

В сентябре реальная зарплата в Беларуси увеличилась на 12,5% год к году. При этом в августе 2024-го к августу 2023-го она выросла на 12,3%.

Однако, по данным Белстата, в сентябре этого года средняя зарплата в Беларуси до вычета налогов составила 2313,9 рубля. Это на 27,3 рубля меньше, чем в августе. В Минске в первый месяц осени она достигала 3058,3 рубля.

экономика
занятость