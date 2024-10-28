Эксперт рассказал, что ждет Молдавию при остановке транзита газа из России

«Газпром» и «Молдовагаз», как писала в конце прошлой недели газета «Коммерсант», ведут переговоры о продолжении поставок российского газа через территорию Украины после 1 января 2025 года. В частности, обсуждалась возможность поставки 294 миллионов кубометров газа в Молдавию в первом квартале 2025 года. Еще 2 миллиарда кубометров газа предлагается поставить в Приднестровье в течение 2025 года, отмечала газета.
«Полная неопределенность с украинским транзитом существенно сужает поле до содержательного диалога. Если транзит действительно прекратится, Молдавию этой зимой ждет энерегетический кризис, а возможно и социально-политический», — сказал Гривач.
Нельзя исключать, что какие-то заходы с молдавской стороны есть, но сейчас там самый разгар выборов президента, через неделю второй тур и сейчас вряд ли могут быть достигнуты договоренности, которые были бы точно выполнены, добавил он.
С декабря 2022 года компания «Молдовагаз» получает газ из двух источников — от государственного предприятия Energocom и «Газпрома». Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами топлива, купленными заблаговременно в разных странах.
Пятилетний — заключенный в 2019 году — договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.