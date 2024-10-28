Дом Кирилова отреставрируют в Самаре за 48 млн рублей

В Самаре объявили торги на проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Дом Кирилова». Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Подрядчика ищет министерство культуры Российской Федерации. «Дом Кирилова» находится на пересечении улиц Пионерской, 84 и Молодогвардейской, 34. На необходимые работы готовы выделить крупную сумму. Так, начальная цена контракта составляет 47,9 миллионов рублей.
Средства на реставрацию будут выделены из федерального бюджета. Победителя выберут 14 ноября. Подрядчик должен будет выполнить все работы с момента заключения контракта до 30 сентября 2025 года.
Напомним, управление госохраны объектов культурного наследия региона взяло здание под охрану в июне 2024 года. Сейчас в нем размещен отдел полиции по Самарскому району. Внешний архитектурный облик выполнен в русском стиле.