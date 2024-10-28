Аналитики ЕАБР сказали про факторы, влияющие на рост зарплат в Беларуси

Аналитики ЕАБР отмечают, что еще одним важным фактором, который влияет на динамику заработных плат, выступает ситуация на рынке труда. Говорится, что в стране наблюдается устойчивый рост вакансий (речь идет про +21,6% год к году в сентябре 2024) на фоне снижения числа занятых в экономике (-0,8% в августе). Специалисты обращают внимание на то, что при этом уровень безработицы снизился до 2,9%, обновив исторический минимум.