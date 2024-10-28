Аналитики ЕАБР сказали про факторы, влияющие на рост зарплат в Беларуси. Это следует из еженедельного макрообзора Евразийского банка развития.
Специалисты отмечают, что реальная зарплата в Беларуси выросла на 12,5% год к году в сентябре 2024 после 12,3% в августе.
«Росту заработной платы способствовало повышение базовой ставки с 1 сентября 2024 года», — говорится в сообщении.
Аналитики ЕАБР отмечают, что еще одним важным фактором, который влияет на динамику заработных плат, выступает ситуация на рынке труда. Говорится, что в стране наблюдается устойчивый рост вакансий (речь идет про +21,6% год к году в сентябре 2024) на фоне снижения числа занятых в экономике (-0,8% в августе). Специалисты обращают внимание на то, что при этом уровень безработицы снизился до 2,9%, обновив исторический минимум.
Кстати, в Беларуси средняя зарплата превысила 2313 рублей, а в Минске — 3058 рублей.
Ранее мы собрали, что изменится в Беларуси с 1 ноября 2024 года: большие выходные, каникулы школьников, прибавки к пенсиям и пособиям, уплата налога на квартиру.
Тем временем власти сказали, что будет с долгостроем на улице Володарского в Минске.