Эксперт: кредиты в Молдове берут, чтобы выплачивать другие кредиты

«Итак, в январе-сентябре 2024 года было выдано населению потребительских кредитов на сумму 10 миллиардов леев, а остаток по этим кредитам на 30 сентября нынешнего года вырос с начала года лишь на 2,7 миллиарда. Следовательно, имел место возврат кредитов на сумму 7,3 миллиарда, что составляет 73% от новых выдач!».