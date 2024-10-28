Эксперт: кредиты в Молдове берут, чтобы выплачивать другие кредиты

Эксперт проанализировал данные о потребительских кредитах за девять месяцев текущего года.
«Итак, в январе-сентябре 2024 года было выдано населению потребительских кредитов на сумму 10 миллиардов леев, а остаток по этим кредитам на 30 сентября нынешнего года вырос с начала года лишь на 2,7 миллиарда. Следовательно, имел место возврат кредитов на сумму 7,3 миллиарда, что составляет 73% от новых выдач!».
Он также отметил, что по кредитам на приобретение жилья возврат составляет 38% от новых кредитов, а по экономическим агентам — 76%. При выдаче новых кредитов на общую сумму 35,5 миллиардов леев возврат старых кредитов составил 24,8 миллиарда леев, или 70%.
«Не хотелось бы не признавать значительный рост выдачи новых кредитов, но реальность такова, что этот рост, в конечном счете, не способствует столь же значительному росту внутреннего спроса, так необходимого для восстановления экономики, и повышению уровня потребления населения».
В сентябре текущего года коммерческие банки Молдовы выдали новых леевых кредитов на сумму около 4,7 миллиарда, в том числе экономическим агентам — 2,7 миллиарда и населению — 2 миллиарда. По сравнению с сентябрем 2023 года потребительские кредиты увеличились на 37%, на приобретение жилья — более чем вдвое, а экономическим агентам — на 35%.