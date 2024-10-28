Челябинцам рассказали, как отразятся ноябрьские праздники на зарплате

В этом году 4 ноября выпадает на понедельник. Для сотрудников пятидневной рабочей недели день будет нерабочим. Если же человек работает по сменному графику и рабочий день выпадает на 4 ноября, ему придется выйти на работу, но он получит повышенную оплату или дополнительный день отдыха (по желанию). Для сотрудников, которые работают по договору ГПХ, гарантии, установленные трудовым законодательством, не применяются. Такие люди могут работать и в праздничные дни без каких-либо доплат или выходных.