Челябинцам рассказали, как отразятся ноябрьские праздники на зарплате

В этом году 4 ноября выпадает на понедельник. Для сотрудников пятидневной рабочей недели день будет нерабочим. Если же человек работает по сменному графику и рабочий день выпадает на 4 ноября, ему придется выйти на работу, но он получит повышенную оплату или дополнительный день отдыха (по желанию). Для сотрудников, которые работают по договору ГПХ, гарантии, установленные трудовым законодательством, не применяются. Такие люди могут работать и в праздничные дни без каких-либо доплат или выходных.
Помимо дополнительного выходного дня в ноябре 2024 года есть еще одна особенность: рабочая суббота 2 ноября. В соответствии с постановлением правительства выходной день с субботы 2 ноября был перенесен на 30 апреля, но поскольку 30 апреля — предпраздничный день, продолжительность работы 2 ноября сократится на час. Таким образом, из-за рабочей субботы фактически в ноябре не будет дополнительных выходных.
Наличие в месяце нерабочего дня не повлияет на размер заработной платы тех, кто получает оклад. У работников на сдельной системе оплаты труда или у тех, чья работа оплачивается по часам, ситуация немного другая. Для таких сотрудников статья 112 ТК РФ предусматривает гарантию: если люди, которые не получают фиксированный оклад, не работают в праздничные дни (в данном случае 4 ноября), работодатель должен выплатить им дополнительное вознаграждение. Если же сотрудник будет работать в выходной день 4 ноября — он оплачивается в двойном размере.