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Ипотека выросла до 25%: в Новосибирске средний платеж составит 90 тысяч рублей

НОВОСИБИРСК, 28 октября, ФедералПресс. ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 21%, реакцией банков стало повышение процента по ипотеке до 24,9−27%, а средний платеж увеличился до 90 тысяч рублей. Соответствующие данные появились на сайте онлайн-калькулятора.

Источник: Reuters

«Базовая ставка — от 24,9%», — уточняется в данных о кредитовании.

Сумма ставки и ежемесячного платежа зависит от суммы первоначального взноса. Так, при первоначальном взносе выше 80% ставка будет 26,2%, а при первоначальном взносе 20% — 27%, как и в случае покупки жилья без первоначального взноса.

При покупке одно- или двухкомнатной квартиры в Новосибирске в пределах 5 млн рублей жителю нужно будет платить около 90 тысяч рублей ежемесячно.

Редакция ранее публиковала материал о том, что происходит на рынке недвижимости. По словам риелторов и экспертов, интерес к новостройкам упал на 80%.