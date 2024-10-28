Ипотека выросла до 25%: в Новосибирске средний платеж составит 90 тысяч рублей

«Базовая ставка — от 24,9%», — уточняется в данных о кредитовании.
Сумма ставки и ежемесячного платежа зависит от суммы первоначального взноса. Так, при первоначальном взносе выше 80% ставка будет 26,2%, а при первоначальном взносе 20% — 27%, как и в случае покупки жилья без первоначального взноса.
При покупке одно- или двухкомнатной квартиры в Новосибирске в пределах 5 млн рублей жителю нужно будет платить около 90 тысяч рублей ежемесячно.
Редакция ранее публиковала материал о том, что происходит на рынке недвижимости. По словам риелторов и экспертов, интерес к новостройкам упал на 80%.