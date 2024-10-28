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Что построят на 12 млрд активов, возвращённых государству

В сентябре в своём Послании народу Казахстана Глава государства отметил необходимость участия субъектов Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов» в строительстве социальных и культурных объектов.

Источник: EL.kz

В рамках этой программы подписаны четыре соглашения с субъектами реестра, которые займутся реализацией социальных проектов на сумму в 12 млрд тенге, сообщает El.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

Одним из таких проектов станет строительство центра современной культуры в Алматы. Площадь нового объекта превысит 3 тысячи квадратных метров и включит специализированные и универсальные залы для выставок, образовательных мероприятий и зон отдыха. Ожидается, что центр будет проводить бесплатные репетиции и мастер-классы для представителей социально-уязвимых групп населения.

Также планируется строительство многоэтажного жилого дома в Шымкенте, который перейдёт в собственность государства и будет предоставлен нуждающимся семьям. Эта инициатива — часть масштабной программы, направленной на возврат незаконно приобретённых активов и их использование в интересах общества.

Работа в данном направлении продолжается.

экономика
строительство