Что построят на 12 млрд активов, возвращённых государству

Также планируется строительство многоэтажного жилого дома в Шымкенте, который перейдёт в собственность государства и будет предоставлен нуждающимся семьям. Эта инициатива — часть масштабной программы, направленной на возврат незаконно приобретённых активов и их использование в интересах общества.