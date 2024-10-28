Что построят на 12 млрд активов, возвращённых государству

В рамках этой программы подписаны четыре соглашения с субъектами реестра, которые займутся реализацией социальных проектов на сумму в 12 млрд тенге, сообщает El.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.
Одним из таких проектов станет строительство центра современной культуры в Алматы. Площадь нового объекта превысит 3 тысячи квадратных метров и включит специализированные и универсальные залы для выставок, образовательных мероприятий и зон отдыха. Ожидается, что центр будет проводить бесплатные репетиции и мастер-классы для представителей социально-уязвимых групп населения.
Также планируется строительство многоэтажного жилого дома в Шымкенте, который перейдёт в собственность государства и будет предоставлен нуждающимся семьям. Эта инициатива — часть масштабной программы, направленной на возврат незаконно приобретённых активов и их использование в интересах общества.
Работа в данном направлении продолжается.