Онлайн-кредиты в Казахстане с 1 января можно будет брать только через биометрию

Сулейменов напомнил, что в стране уже действует ряд мер, которые направлены на борьбу с мошенничеством в финансовом секторе. И до тех пор, пока не ясна их эффективность, вводить полный запрет на онлайн-кредитование — преждевременно. Новый запрет может снизить доступность финансовых услуг и для граждан, и для бизнеса.