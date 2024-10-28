Онлайн-кредиты в Казахстане с 1 января можно будет брать только через биометрию

Сулейменов напомнил, что в стране уже действует ряд мер, которые направлены на борьбу с мошенничеством в финансовом секторе. И до тех пор, пока не ясна их эффективность, вводить полный запрет на онлайн-кредитование — преждевременно. Новый запрет может снизить доступность финансовых услуг и для граждан, и для бизнеса.
Глава Нацбанка указал, что в Казахстане создан антифрод-центр *, введены ограничения на выдачу займов и микрокредитов онлайн без биометрической верификации, установлена обязанность банков информировать клиентов о поступлениях на их счета и возможных рисках при переводах на третьи лица.
Безопасность мобильных приложений банков также была усилена, и гражданам Казахстана предложена возможность добровольно отказаться от получения кредитов. С 1 января 2025 года будет введено требование одновременного использования биометрической идентификации и электронной подписи при оформлении онлайн-микрозаймов.
При возникновении риска МФО (микрофинансовая организации) необходимо будет идентифицировать, кому принадлежит банковский счет или платежная карта, прежде чем переводить деньги клиенту.
«Для МФО до перевода денег клиенту требуется идентифицировать принадлежность ему банковского счета или платежной карты».
Таким образом, глава Нацбанка считает, что нужно выждать какое-то время и убедиться в действенности уже принятых законодательных ограничений.
«Учитывая принимаемые меры по ужесточению процедур выдачи онлайн-кредитов, а также необходимость наработки практики по новым законодательным нормам, полагаем, что введение полного запрета является преждевременным и может негативно сказаться на доступности финуслуг для граждан и бизнеса».
* Антифрод (от англ. anti-fraud «борьба с мошенничеством»), фрод-мониторинг — система, предназначенная для карточных транзакций, страховых случаев и страховых выплат, действий пользователя на предмет подозрительности с точки зрения мошенничества и предлагающая рекомендации по их дальнейшей обработке. Как правило, сервис антифрода состоит из стандартных и уникальных правил, фильтров и списков, по которым и проверяется каждая транзакция.