Почти 40 тысяч тонн свинины произвели в Приморье

Напомним, агрохолдинг «Русагро», реализующий масштабный свиноводческий проект в Приморском крае, во втором квартале текущего года сократил производство свинины (в живом весе) на 8% к уровню аналогичного периода прошлого года, до 79 тысяч тонн. Объёмы сократились из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в 2023 году и последующих мероприятий по устранению производственных рисков в Приморье.