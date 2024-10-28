Почти 40 тысяч тонн свинины произвели в Приморье

В Приморье произвели почти 40 тысяч тонн свинины. К 2028 году самообеспеченность мясом должна вырасти до 90%, сообщили ИА PrimaMedia в краевом правительстве.
Основное производство свинины сосредоточено в сельхозорганизациях края. По состоянию на начало октября, в Приморье произведено 38,9 тысяч тонн свинины, в том числе в сельскохозяйственных организациях — 37,4 тысячи тонн.
Предприятия восстанавливают поголовье после вспышек африканской чумы свиней. Так, компания «Русагро-Приморье» — один из основных производителей свинины — планирует увеличить хозяйство со 133 тысяч до 144,5 тысяч свиней к концу года.
Напомним, агрохолдинг «Русагро», реализующий масштабный свиноводческий проект в Приморском крае, во втором квартале текущего года сократил производство свинины (в живом весе) на 8% к уровню аналогичного периода прошлого года, до 79 тысяч тонн. Объёмы сократились из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в 2023 году и последующих мероприятий по устранению производственных рисков в Приморье.
Кроме того, в июле в Пограничном округе Приморья выявили очаг африканской чумы свиней. Администрация муниципалитета проинформировала об объявлении карантинного режима.