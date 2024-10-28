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В Перми на месте китайского рынка построят жилой дом из шести секций

Жилой дом класса «комфорт плюс» возведут на улице Кронштадтской.

Источник: Комсомольская правда

В Дзержинском районе Перми застройщик получил разрешение на строительство многоэтажного дома на месте бывшего китайского рынка. По три монолитные секции в 24 и 10 этажей возведут на ул. Кронштадтской, 39.

Многосекционный жилой дом класса «комфорт плюс» построят по технологии Baum. Его площадь составит 49,6 тыс. кв. метров. Застройщиком выступит пермский девелопер ПЗСП, пояснили в «Коммерсант-Прикамье». Стилобат здания включит подземную парковку на 223 машино-места, а также детскую площадку и места для отдыха.

Строительство жилого дома застройщик проведет в четыре этапа. Часть дома планируют сдать во втором квартале 2027 года, сдать в эксплуатацию весь дом — первом квартале 2028 года.

В начале 2023 года компания ПЗСП стала владельцем территории «Китайского рынка» площадью 2,1 га в микрорайоне Данилиха.

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