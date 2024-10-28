Доллар подорожал в начале торгов в понедельник

По информации на 11:09, американская валюта начала набираться сил и подскочила на 0,27%. Теперь на бирже за один доллар установилась цена в 3,31 белорусских рубля.
А вот российская валюта подешевела на 0,13%. За 100 единиц покупателю придется отдать 3,42 белорусских рубля.
Информации по евро и китайскому юаню пока нет.
Существенных изменений в банках после начала торгов не произошло. В среднем доллар США в обменниках можно купить за 3,30 белорусских рубля, сдать — за 3,28 белрубля. Сотня российских рублей продается по 3,42 белрубля, банки принимают по 3,37. Евро реализуют в среднем по 3,57 рубля, покупают — по 3,56.
Почему растет доллар
Экономический эксперт Вячеслав Ярошевич называет рост доллара США закономерным процессом, так как слабеет российский рубль, а он в Беларуси в последнее время стал главной иностранной валютой.
Экономист советует обращать больше внимания на национальную валюту.
«Самое выгодное сейчас — вкладываться и копить в белорусских рублях. С учетом жесткой привязки к российской валюте, мы от нее зависим. А российский рубль свою сейсмостойкость доказал вполне, он до сих пор в котировках всех крупных информационных агентств, и никуда не исчезнет из-за санкций. Населению нужно понять, чему оно больше доверяет: недружественной валюте, своей или российскому рублю, а может китайскому юаню», — обратил внимание Ярошевич.