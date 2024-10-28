Доллар подорожал в начале торгов в понедельник

«Самое выгодное сейчас — вкладываться и копить в белорусских рублях. С учетом жесткой привязки к российской валюте, мы от нее зависим. А российский рубль свою сейсмостойкость доказал вполне, он до сих пор в котировках всех крупных информационных агентств, и никуда не исчезнет из-за санкций. Населению нужно понять, чему оно больше доверяет: недружественной валюте, своей или российскому рублю, а может китайскому юаню», — обратил внимание Ярошевич.