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Транспортная развязка «Огурец» в Севастополе построена на треть

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости Крым. Строительная готовность крупной транспортной развязки «Огурец» в Севастополе составляет 35%, на данный момент готовится к запуску четвертый съезд. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«На транспортной развязке, которая в Севастополе известна как “Огурец”, готовится к запуску четвертый съезд, ведущий на Камышовое шоссе… На сегодня строительная готовность составляет 35%», — написал руководитель региона в своем Telegram-канале.

На сегодняшний день на четвертом съезде уже уложили асфальт и строят ливневые очистные сооружения. На втором съезде, ведущем в Балаклаву, идет выборка грунта и подготовка полотна. Также ведутся монолитные работы по строительству подпорной стены, добавил Развожаев.

Двухуровневая развязка строится по госпрограмме социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. Она станет самой крупной и сложной в Севастополе. Проект предусматривает вынос главного направления «Камышовое шоссе — Городское шоссе — Балаклавское шоссе» в нижний уровень относительно существующего кольца. Для этого будет построен открытый тоннель — по аналогии с Ялтинским кольцом. Это позволит избавиться от пробок при выездах с прилегающих дорог.

Согласно контракту, работы должны быть завершены к концу 2025 года.

строительство