Транспортная развязка «Огурец» в Севастополе построена на треть

Двухуровневая развязка строится по госпрограмме социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. Она станет самой крупной и сложной в Севастополе. Проект предусматривает вынос главного направления «Камышовое шоссе — Городское шоссе — Балаклавское шоссе» в нижний уровень относительно существующего кольца. Для этого будет построен открытый тоннель — по аналогии с Ялтинским кольцом. Это позволит избавиться от пробок при выездах с прилегающих дорог.