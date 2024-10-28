Кубань лидирует по объему мягкой пшеницы

Если в твёрдой пшенице больше клейковины и мука из неё больше подходит для изготовления макарон, то в мягкой — больше крахмала, благодаря которому тесто получается нежным и воздушным. Мука из мягкой пшеницы идёт, как правило, на производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий.