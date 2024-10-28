Кубань лидирует по объему мягкой пшеницы

На Кубани 79 процентов обследованной пшеницы приходится на мягкую.
В топ-5 по производству мягкой пшеницы также вошли Ростовская область, Ставропольский край, Волгоградская и Курская области.
В 29 российских регионах в лабораториях «Центра оценки качества зерна» обследовали 45 млн тонн пшеницы урожая текущего года. Это около 89,7 процента от валового сбора в обследуемых регионах.
По результатам исследований лаборатории выявили пшеницу всех пяти классов. Пшеницы 1-го класса — в объеме 3,5 тыс. тонн (что составляет 0,01%), 2-го класса — 7,4 тыс. тонн (0,02%), 3-го класса — 12,2 млн тонн (27%), 4-го класса — 22,5 млн тонн (50%), 5-го класса — 10,3 млн тонн (23%) и не соответствующая ГОСТу — 46 тыс. тонн (0,1%).
Если в твёрдой пшенице больше клейковины и мука из неё больше подходит для изготовления макарон, то в мягкой — больше крахмала, благодаря которому тесто получается нежным и воздушным. Мука из мягкой пшеницы идёт, как правило, на производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий.