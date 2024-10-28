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В ЕАЭС намерены развивать сотрудничество в сфере водородной энергетики

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Дальнейшее сотрудничество на евразийском пространстве обсудили на Международной конференции по водородной энергетике в Москве, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Источник: Sputnik

Речь шла о решении первоочередных задач отрасли в сфере развития технологий, популяризации безопасности применения водорода в секторах промышленности, вопросах сертификации и подготовки квалифицированных кадров.

Заместитель начальника отдела Департамента промышленной политики ЕЭК Галина Мартинкевич рассказала о перспективных направлениях промышленного взаимодействия стран Евразийского экономического союза в области водородной энергетики и новом механизме финансовой поддержки интеграционных проектов в ЕАЭС. Она предложила заинтересованным предприятиям стран Союза рассмотреть его применение при реализации совместных проектов.

«Обмен опытом по итогам успешной реализации пилотных проектов, научно-техническая кооперация в сфере инновационных разработок и использование нового механизма финансового содействия кооперационным проектам будут способствовать развитию импортозамещающих технологий, кооперации в сфере водородной энергетике Союза».

подчеркнула она.

Участники конференции — представители Комиссии, Минэнерго, Министерства промышленности и торговли РФ, Росатома, Газпрома, а также основные игроки рынка водородных технологий государств ЕАЭС, Китая и Турции — презентовали пилотные проекты и новые разработки в сфере производства, транспортировки, хранения водорода и водородного транспорта.

Они отметили важность диалога госорганов, бизнеса и науки при реализации пилотов в области водородной энергетики, обсудили проблемные отраслевые вопросы, определили перспективы взаимодействия в рамках Союза.

Для справки: Международную конференцию по водородной энергетике ежегодно проводят с участием ведущих экспертов отрасли стран Союза при поддержке ЕЭК.

В соответствии с Основными направлениями промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС до 2025 года водородная энергетика относится к приоритетному виду экономической деятельности, где целесообразно развивать промышленную кооперацию стран Союза.

ЕАЭС
энергетика