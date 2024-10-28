В ЕАЭС намерены развивать сотрудничество в сфере водородной энергетики

Заместитель начальника отдела Департамента промышленной политики ЕЭК Галина Мартинкевич рассказала о перспективных направлениях промышленного взаимодействия стран Евразийского экономического союза в области водородной энергетики и новом механизме финансовой поддержки интеграционных проектов в ЕАЭС. Она предложила заинтересованным предприятиям стран Союза рассмотреть его применение при реализации совместных проектов.