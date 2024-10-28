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Узбекистан и Китай создадут инновационный агротехнологический парк

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. На базе Национального центра знаний и инноваций в сельском хозяйстве при Минсельхозе Узбекистана появится Яньлиньский инновационный агротехнологический парк «Узбекистан — Китай», сообщает пресс-служба Центра.

Источник: Национальный центр знаний и инноваций в сельском хозяйстве при Минсельхозе Узбекистана

Проект парка представил директор Национального центра Шухрат Отажонов на международной сельскохозяйственной ярмарке в Яньлине.

Инновационный агротехнологический парк получит статус свободной экономической зоны, поэтому сможет предоставлять льготы и преференции своим резидентам.

Для того, чтобы запустить доставку готовых семян и саженцев фермерским хозяйствам, в паре хотят запустить современные семеноводческий и питомниководческий комплексы.

Проект реализуют в рамках соглашения, подписанного главами двух стран во время визита Шавката Мирзиёева в КНР.

экономика
сельское хозяйство