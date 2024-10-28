Узбекистан и Китай создадут инновационный агротехнологический парк

Проект парка представил директор Национального центра Шухрат Отажонов на международной сельскохозяйственной ярмарке в Яньлине.
Инновационный агротехнологический парк получит статус свободной экономической зоны, поэтому сможет предоставлять льготы и преференции своим резидентам.
Для того, чтобы запустить доставку готовых семян и саженцев фермерским хозяйствам, в паре хотят запустить современные семеноводческий и питомниководческий комплексы.
Проект реализуют в рамках соглашения, подписанного главами двух стран во время визита Шавката Мирзиёева в КНР.