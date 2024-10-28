Получить микрозайм в Узбекистане станет сложнее — эксперт

На 1 июля 2024 года остаток по микрозаймам достиг 33,4 триллиона сумов, что на 77% больше, чем годом ранее. Однако проблема кроется не только в размере задолженности, но и в темпах её роста: количество заёмщиков увеличилось на 41%, превысив 2 миллиона человек, а число договоров на одного человека выросло на 10%. Это привело к тому, что доля микрофинансирования в общем объеме кредитов достигла 21%.