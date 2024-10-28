Получить микрозайм в Узбекистане станет сложнее — эксперт

На 1 июля 2024 года остаток по микрозаймам достиг 33,4 триллиона сумов, что на 77% больше, чем годом ранее. Однако проблема кроется не только в размере задолженности, но и в темпах её роста: количество заёмщиков увеличилось на 41%, превысив 2 миллиона человек, а число договоров на одного человека выросло на 10%. Это привело к тому, что доля микрофинансирования в общем объеме кредитов достигла 21%.
Почему микрозаймы стали риском?
Ситуация неслучайна. Доходы населения в Узбекистане остаются относительно низкими, поэтому крупные кредиты мало кому интересны, тогда как микрозаймы на 20 или 50 миллионов сумов кажутся более доступными. В 2024 году лимит по микрозаймам был увеличен до 100 миллионов сумов, и теперь деньги можно получить за считанные минуты без залога и кредитных целей.
Хотя на конец 2023 года рынок микрозаймов оставался стабильным — коэффициент обслуживания долга в микрозаймах был даже ниже, чем в автокредитах, — Центральный банк теперь выражает обеспокоенность. Увеличение доли микрозаймов, по мнению ЦБ, повышает кредитные риски, а отсутствие залоговых требований может привести к убыткам для банков. Это стало одним из «красных» (высоких) рисков для финансовой стабильности страны.
Какие меры предпримет Центральный банк?
Чтобы снизить риски, Центральный банк разрабатывает новые меры регулирования. Среди них:
Введение минимального уровня месячного дохода для получения микрозайма.
Ограничения на концентрацию микрозаймов: вводимые правила могут устанавливать лимиты на долю микрозаймов в общем объеме кредитов.
Ограничение по коэффициенту LTI (соотношение долга к доходу), чтобы сумма займа соответствовала доходам заёмщика.
«Таким образом, и получать, и выдавать микрозаймы в Узбекистане скоро может стать сложнее. Вообще, финансовое регулирование сложный и тонкий процесс. Отпустишь контроль — все понаберут кредитов, которые не смогут вернуть. Усилишь контроль — люди пойдут к “серым кредиторам”. Здесь важно соблюдать баланс и пока наш ЦБ с этим справляется. Посмотрим, как будет с микрозаймами», — заключил Эльмурадов.