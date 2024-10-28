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Россия увеличит финансирование проектов с Беларусью

В правительстве России сказали о большем финансировании проектов с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Россия готова увеличить финансирование совместных с Беларусью проектов. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает БелТА.

Так, первый вице-премьер России Мантуров сообщил, что на встрече с Лукашенко обсуждались российско-белорусские проекты и их финансирование. И он подтвердил готовность России увеличить финансирование совместных с Беларусью проектов.

Также Мантуров сказал, что тему финансирования еще будут обсуждать на переговорах в правительстве Беларуси с премьер-министром Романом Головченко и профильным вице-премьером. Чиновник уточнил, что в случае обоюдного интереса Россия готова увеличить финансирование проектов. И добавил, что ориентироваться, прежде всего, будут на то. чтобы производимая в Беларуси продукция была нацелена на внутренние рынки, российский и белорусский.

— Если есть компетенция белорусского предприятия выше, чем в России, по той договоренности, которую мы достигли некоторое время назад, мы будем рассчитывать на те компетенции, которые есть у белорусских партнеров, — заметил он.

Ранее мы писали о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко проводит переговоры с первым вице-премьером РФ Мантуровым 28 октября.

Также белорусский президент сказал о проведении Высшего госсовета Союзного государства 5 декабря.