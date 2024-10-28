Россия увеличит финансирование проектов с Беларусью

Также Мантуров сказал, что тему финансирования еще будут обсуждать на переговорах в правительстве Беларуси с премьер-министром Романом Головченко и профильным вице-премьером. Чиновник уточнил, что в случае обоюдного интереса Россия готова увеличить финансирование проектов. И добавил, что ориентироваться, прежде всего, будут на то. чтобы производимая в Беларуси продукция была нацелена на внутренние рынки, российский и белорусский.