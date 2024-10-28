«Защищать свой рынок». Лукашенко высказался об автомобилях для Беларуси и России

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о выпуске легковых автомобилей для рынка Союзного государства Беларуси и России, сообщает пресс-служба президента.
Так, на встрече с вице-премьером России Денисом Мантуровым, Александр Лукашенко напомнил, что когда-то в Беларуси «открывали новую эру в производстве автомобилей», что было важным вопросом. А также подчеркнул, что в России в этом деле понимаю больше, чем кто-либо, заметив, что еще хотелось бы преодоления каких-то недопониманий в этом плане.
— Хотелось бы, чтобы те недопонимания (или же какие-то недомолвки даже можно сказать) у нас в связи с импортозамещением по легковым автомобилям мы могли преодолеть, — заметил он.
Также Лукашенко выразил желание, чтобы на внутреннем рынке Союзного государства производились отечественные авто.
— Хотелось бы, чтобы на нашем совместном рынке мы бы производили белорусские и российские автомобили прежде всего, — подчеркнул он.
Поясняя, белорусский президент указал на то, что ни для кого не является секретом то, что Беларусь и Россия должны защищать свой рынок — «чтобы не попасть из огня да в полымя».
— Наши коллеги это понимают прекрасно. Пути сотрудничества с такими государствами обозначены, они есть, — прокомментировал.
Также Лукашенко предостерег от повторения ситуации «как с западниками», когда зарубежные компании ушли с рынка, все бросив, отказавшись работать. Хотя в этом президент видит определенные плюсы.
— Правда, ушли — спасибо, пусть уходят. Компетенции, люди остались. Сырья и ресурсов у нас хватает. Будем производить и замещать их товары своими, — заключил президент.
Ранее мы писали о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко проводит переговоры с первым вице-премьером РФ Мантуровым 28 октября.
Также белорусский президент сказал о проведении Высшего госсовета Союзного государства 5 декабря.
А еще Россия увеличит финансирование проектов с Беларусью.