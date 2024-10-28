«Защищать свой рынок». Лукашенко высказался об автомобилях для Беларуси и России

Так, на встрече с вице-премьером России Денисом Мантуровым, Александр Лукашенко напомнил, что когда-то в Беларуси «открывали новую эру в производстве автомобилей», что было важным вопросом. А также подчеркнул, что в России в этом деле понимаю больше, чем кто-либо, заметив, что еще хотелось бы преодоления каких-то недопониманий в этом плане.