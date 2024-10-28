Страны ОЭС могут принять участие на Иннопроме в Ташкенте

Перспективы такого участия рассмотрели министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и генеральный секретарь ОЭС Асад Маджид Хан, сообщает пресс-служба МИПТ РУз.
На встрече стороны также обсудили расширение тесного взаимодействия между Узбекистаном и Организацией.
В частности,
- за последние 5 лет торговый оборот Узбекистана со странами ОЭС вырос на 37% и в 2023 году составил $12,3 млрд;
- с начала 2024 года создано свыше 900 предприятий с участием капитала членов ОЭС;
- за прошедшие три года страны ОЭС инвестировали в экономику Узбекистана более $5 млрд.
Асад Маджид Хан отметил, что поддержит такие совместные проекты, как Соглашение ОЭС по упрощению процедур торговли и Концепция создания Центра торговли, инвестиций и инноваций в рамках Организации экономического сотрудничества. Сейчас они находятся на стадии согласования у стран ОЭС.