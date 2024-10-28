Страны ОЭС могут принять участие на Иннопроме в Ташкенте

Асад Маджид Хан отметил, что поддержит такие совместные проекты, как Соглашение ОЭС по упрощению процедур торговли и Концепция создания Центра торговли, инвестиций и инноваций в рамках Организации экономического сотрудничества. Сейчас они находятся на стадии согласования у стран ОЭС.