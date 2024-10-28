Олбани
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Страны ОЭС могут принять участие на Иннопроме в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Государства-члены Организации экономического сотрудничества планируют принять участие на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая пройдет в апреле 2025 года в Ташкенте.

Источник: Sputnik.uz

Перспективы такого участия рассмотрели министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и генеральный секретарь ОЭС Асад Маджид Хан, сообщает пресс-служба МИПТ РУз.

На встрече стороны также обсудили расширение тесного взаимодействия между Узбекистаном и Организацией.

В частности,

  • за последние 5 лет торговый оборот Узбекистана со странами ОЭС вырос на 37% и в 2023 году составил $12,3 млрд;
  • с начала 2024 года создано свыше 900 предприятий с участием капитала членов ОЭС;
  • за прошедшие три года страны ОЭС инвестировали в экономику Узбекистана более $5 млрд.

Асад Маджид Хан отметил, что поддержит такие совместные проекты, как Соглашение ОЭС по упрощению процедур торговли и Концепция создания Центра торговли, инвестиций и инноваций в рамках Организации экономического сотрудничества. Сейчас они находятся на стадии согласования у стран ОЭС.

экономика