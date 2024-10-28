Олбани
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Угроза обрушения: в Таганроге ввели режим ЧС на территории дома

Ростовская область, 28 октября 2024. DON24.RU. В Таганроге на территории дома в пер. 17-м Новом, 3, ввели режим ЧС из-за угрозы обрушения. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава администрации Светлана Камбулова. Сейчас людей оперативно расселяют.

«В пятницу, 25 октября, подписала постановление о введении режима ЧС на территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: переулок 17-й Новый, 3. Поясню. Этот дом признан аварийным, грозящим обрушением, подлежит сносу. Расселение жителей дома необходимо провести в кратчайшие сроки. Поэтому ввели режим ЧС», — пояснила Светлана Камбулова.

Все собственники жилых помещений могут рассчитывать на компенсационные выплаты за наем жилья и на единовременную материальную помощь.

Кроме того, в настоящее время в Таганроге 10 многоквартирных домов признаны аварийными, ведется работа по расселению жителей.

недвижимость