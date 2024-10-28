Угроза обрушения: в Таганроге ввели режим ЧС на территории дома

«В пятницу, 25 октября, подписала постановление о введении режима ЧС на территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: переулок 17-й Новый, 3. Поясню. Этот дом признан аварийным, грозящим обрушением, подлежит сносу. Расселение жителей дома необходимо провести в кратчайшие сроки. Поэтому ввели режим ЧС», — пояснила Светлана Камбулова.
Все собственники жилых помещений могут рассчитывать на компенсационные выплаты за наем жилья и на единовременную материальную помощь.
Кроме того, в настоящее время в Таганроге 10 многоквартирных домов признаны аварийными, ведется работа по расселению жителей.