Угроза обрушения: в Таганроге ввели режим ЧС на территории дома

Ростовская область, 28 октября 2024. DON24.RU. В Таганроге на территории дома в пер. 17-м Новом, 3, ввели режим ЧС из-за угрозы обрушения. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава администрации Светлана Камбулова. Сейчас людей оперативно расселяют.